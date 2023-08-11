Россия в июле нарастила доходы от нефтяного экспорта до максимума с ноября

Они составили $15,3 млрд

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Россия в июле сохранила экспорт нефти и нефтепродуктов на уровне июня - 7,3 млн баррелей в сутки, при этом доходы страны от экспорта выросли на $2,5 млрд, до $15,3 млрд, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Это максимальный уровень с ноября прошлого года, когда они составляли $15,8 млрд.

80% экспорта российской нефти в июле пришлось на Китай и Индию.

"Высокие цены на нефть в сочетании с уменьшением дисконта на российские сорта подтолкнули оцениваемую выручку от экспорта на $2,5 млрд, до $15,3 млрд", - указывается в отчете. При этом МЭА отмечает, что это на $4,1 млрд ниже уровня июля прошлого года.

При этом экспорт нефти в июле снизился на 200 тыс. б/с, до 4,6 млн баррелей, что является минимумом с прошлого декабря. Однако это было компенсировано таким же ростом поставок нефтепродуктов до 2,7 млн б/с, отмечает агентство.

Добыча нефти в РФ в июле, по данным МЭА, сократилась на 50 тыс. б/с, до 9,4 млн б/с, на фоне снижения объемов экспорта и роста - переработки. "Это означает, что Москва более чем выполнила добровольное сокращение (добычи - ТАСС) на 500 тыс. б/с", - говорится в отчете.

В марте Россия начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем - до конца 2023 года. А после встречи ОПЕК+, которая прошла 4 июня в Вене, решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.

В августе РФ сократит поставки нефти на мировые рынки на 500 тыс. б/с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, в сентябре намерена снизить экспорт на 300 тыс. б/с. Нефтяные компании РФ будут самостоятельно принимать решение, сокращать ли добычу или экспорт нефти в августе в рамках задачи по снижению поставок.