"Ъ": Google начала блокировать рабочие сервисы Workspace для российских компаний

Как отметил один из собеседников газеты, есть риск финансовых и репутационных потерь

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Компания Google приступила к блокировке корпоративных сервисов Google Workspace (корпоративная почта, документы, диск и так далее) российским компаниям, подпавшим под американские санкции. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в IT-компаниях.

"После блокировки сервисов сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, из-за чего есть риск финансовых и репутационных потерь, почти все важные документы и переписки остались в корпоративном хранилище Google", - сообщил один из собеседников "Коммерсанта".

Собеседник в другой компании уточнил изданию, что многие организации до конца оттягивают переход на альтернативные рабочие пространства, например, "Яндекса", надеясь, что Google заранее предупредит о блокировке. По словам источника "Коммерсанта", в рассылке, которая пришла сотрудникам российских IT-компаний, корпорация аргументировала блокировку "спам-сообщениями".