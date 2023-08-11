Взаимообмен России и Китая в сфере детского отдыха может начаться в 2024 году

Как сообщили в РСТ, россияне начали проявлять интерес к детскому отдыху в КНР

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Взаимообмен России и Китая в сфере детского отдыха может начаться уже в следующем году при условии построения удобной логистики. Об этом сообщила вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева на пресс-конференции в ТАСС.

"В случае запуска удобной, правильной логистики, я думаю, что в следующем году надо ожидать того, что будут перекрестные взаимообмены, в том числе и в детском направлении", - сказала она.

Вице-президент РСТ напомнила, что в четверг в Россию прибыла первая группа туристов из Китая по соглашению о групповом безвизовом обмене. Руководитель проектного офиса РСТ по детскому туризму Елена Перескокова в ходе пресс-конференции отметила, что россияне начали проявлять интерес к детскому отдыху в Китае.

10 августа первая группа туристов из Китая прибыла в Россию по соглашению о групповом безвизовом обмене. На следующей неделе ожидается прибытие новых групп туристов из КНР, которые отправятся на отдых в разные регионы страны, сообщали в Минэкономразвития РФ. По словам директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никиты Кондратьева, российские туристы уже на следующей неделе смогут отправиться в Китай в рамках группового безвизового механизма.