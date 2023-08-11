На Запорожской АЭС сообщили, что для вывода части блоков в режим генерации нужен почти год

Гендиректор станции также отметил, что о быстром восстановлении дамбы Каховской ГЭС речь не идет, учитывая сроки ее строительства около восьми лет

ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 11 августа. /ТАСС/. Вывод части блоков Запорожской АЭС в режим генерации займет около года после прекращения боевых действий в регионе, потребуются также альтернативные источники водоснабжения станции. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Запорожской атомной станции Юрий Черничук.

"Для работы станции в режиме генерации надо восстановить подачу сюда воды, так как Каховского водохранилища у нас нет. <...> Думаю, что нам будет достаточно [времени] в районе года, чтобы могли хотя бы несколько блоков вывести в режим генерации, а дальше будет большой комплекс [мероприятий] по восстановлению", - сказал Черничук.

Он отметил, что о быстром восстановлении дамбы Каховской ГЭС речь не идет, учитывая сроки ее строительства около восьми лет.

"Чтобы обеспечить безопасность станции, охлаждение топлива, исключить воздействие за пределами станции, ведем мероприятия по поиску и подъему воды. Для работы станции нужен какой-то внешний источник. <...> Историческое русло Днепра находится от нас в 2 км, возможность подать воду на 2 км - вполне реализуемое мероприятие", - добавил Черничук.