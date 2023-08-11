Министерства Запорожской области будут заключать с бизнесом соглашения об ограничении цен

Власти региона намерены отказаться от административного регулирования цен

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Запорожской области намерены отказаться от административного регулирования цен, три профильных министерства будут заключать с торговыми предприятиями соглашения о добровольном ограничении розничных цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также лекарства. Об этом сообщил ТАСС заместитель председатель правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

"По продовольственным и непродовольственным товарам, по лекарствам мы будем подписывать соглашения с бизнесом и договариваться, что конкретные цены должны соответствовать в рознице. <...> Эти соглашения будут заключаться с каждым субъектом экономической деятельности. Министерством промышленности и торговли будут подписываться соглашения по непродовольственным группам товаров, министерством АПК - по продовольственным группам товаров, Минздрав будет взаимодействовать с предпринимателями по розничной продаже лекарственных препаратов", - сказал Коненко. Он добавил, что мониторинг цен также будет разделен между этими ведомствами по направлениям деятельности.

Козенко отметил, что в настоящее время готовится нормативная база для подписания таких соглашений между властями региона и предпринимателями. "Крайне важно было летом прошлого года отрегулировать цены административно, чтобы избежать спекулятивной наценки, чтобы дать возможность работать добросовестному бизнесу. Сегодня действуют предельные розничные цены, которые утверждены еще военно-гражданской администрацией Запорожской области. Сейчас мы утверждаем новые нормативно-правовые акты, на основании которых мы договариваемся с бизнесом о предельных розничных ценах на те товары, которые считаем социально важными для жителей Запорожской области", - пояснил он.

Летом 2022 года власти Запорожской области установили максимально допустимые цены на 44 вида социально значимых продовольственных товаров и 28 видов непродовольственных товаров и услуг. В частности, был установлен верхний предел цены на большинство распространенных продуктов питания.