В Китае считают, что ограничения США не повлияют на работу высокотехнологичных компаний

Эти отрасли практически не зависят от финансирования из-за рубежа, сообщили китайские ученые, а санкции можно будет использовать как стимул для дальнейшего развития

ГОНКОНГ, 11 августа. /ТАСС/. Ограничения правительства США на инвестиции в китайские высокотехнологичные компании не окажут существенного влияния на их деятельность, так как эти отрасли практически не зависят от финансирования из-за рубежа, считают китайские ученые. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

"Инвестиции [США] в области квантовых технологий или искусственного интеллекта прекратились четыре или пять лет назад, также имели место некоторые вложения в полупроводниковую промышленность, но и они прекратились". - приводит издание слова Ли Чжиминя, вице-президента Национального центра оценки науки и технологий при министерстве науки КНР. Ограничения в большей степени "носят политический характер", а США уже давно с осторожностью относятся к технологическим достижениям Китая, добавил он.

Как отмечает издание, китайские ученые полагают, что компании, университеты и научно-исследовательские институты КНР смогут использовать санкции как стимул для дальнейшего развития технологий.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден намерен ввести ограничения на инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая к середине августа. Планируемые Вашингтоном ограничения затронут компании, доходы которых более чем наполовину связаны с квантовыми вычислениями и разработкой искусственного интеллекта прежде всего для военных целей. Ожидается, что ограничения вступят в силу не ранее 2024 года, при этом они не затронут уже имеющиеся американские инвестиции в китайские высокотехнологичные отрасли.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что подобный шаг американской администрации препятствует нормальному технологическому сотрудничеству двух стран.