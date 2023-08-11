В рамках Московского урбанистического форума пройдет квест "Экономика Москвы"

За успешное выполнение заданий участники смогут выиграть уникальную сувенирную продукцию в фирменном стиле зеленых облигаций для населения

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Многодневный городской квест "Экономика Москвы" начнется в столице 14 августа. Участникам предстоит выполнить ряд заданий на улицах, в парках, на набережных, а также ответить на вопросы об экономике города, сообщается на портале правительства Москвы.

"Начиная с 14 августа, каждый понедельник на сайте "Город заданий" будут публиковать задачи на неделю и большую тематическую викторину. Всего участникам квеста "Экономика Москвы" предложат 28 заданий. За успешное выполнение они не только получат баллы, которые можно будет обменять на подарки проекта "Миллион призов", но и смогут выиграть уникальную сувенирную продукцию в фирменном стиле зеленых облигаций для населения. Ее можно будет получить в любой день в павильонах Московского урбанистического форума", - говорится в сообщении.

Как уточнила министр правительства Москвы - руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, слова которой приводятся на портале, отдельный блок задач будет посвящен зеленым облигациям столицы для населения, которые были успешно размещены летом этого года. Средства, полученные от продажи выпуска, направят на закупку более 50 электробусов для городского общественного транспорта. Это позволит сократить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу. Квест продлится до 10 сентября.