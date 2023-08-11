В МЭР предложили исключить беспилотники для нужд АПК из режима запретов на полеты

В ведомстве добавили, что в настоящее время прорабатывается вопрос о необходимости определения механизма получения разрешений на полеты БАС в рамках экспериментального правового режима на территориях, где установлены такие запреты

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает исключить беспилотники (БАС) для нужд сельского хозяйства из режимов запрета на полеты, введенных в большинстве регионов. Об этом ТАСС рассказали в ведомстве.

"У Минэкономразвития России в работе восемь заявок на установление ЭПР [экспериментальный правовой режим] на территории 19 субъектов РФ. <...> В данных ЭПР планируется осуществлять воздушную перевозку грузов, вносить средства защиты растений на сельскохозяйственные поля, осуществлять мониторинг лесов и тушение лесных пожаров, проводить технологические испытания", - сообщили в министерстве.

Там пояснили, что речь идет о Саратовской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Ульяновской, Тамбовской, Астраханской, Воронежской, Липецкой, Самарской, Тверской, Московской, Белгородской областях, Ставропольском, Алтайском краях, Ненецком автономном округе, Республике Татарстан, Москве (город Зеленоград) и Санкт-Петербурге.

В МЭР также добавили, что на данный момент в целом прорабатывается вопрос о необходимости определения механизма получения разрешений на полеты БАС в рамках ЭПР на территориях, где установлены такие запреты. "Будем надеяться, что положительный опыт Республики Башкортостан по выдаче разрешений на полеты БАС в условиях запрета будет заимствован и другими субъектами РФ. Это позволит не сдерживать применение механизма ЭПР и не тормозить развитие отрасли БАС в целом", - продолжили в МЭР.

Как сообщалось ранее, в большинстве субъектов РФ в соответствии с указами глав этих регионов действует режим "закрытого неба", который предусматривает запрет на полеты беспилотных гражданских воздушных судов, за исключением случаев, когда такие суда используются в интересах органов государственной власти. Минтрансом России разработаны соответствующие методические рекомендации. Вместе с тем, например, в Республике Башкортостан указом главы республики уже утвержден соответствующий порядок, позволяющий получать разрешения на полеты БАС в рамках установленного ЭПР. Субъекты РФ сами определяют порядок и случаи обеспечения возможности выполнения полетов гражданских БАС в условиях действующего запрета.