РСТ призвал урегулировать сферу детского отдыха за рубежом

Как отметили в союзе, нельзя допускать возникновения ситуаций, подобных недавнему случаю в Турции

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Необходимо урегулировать сферу детского отдыха за рубежом, чтобы не допустить возникновения ситуаций, подобных недавнему случаю в Турции. Об этом заявил руководитель Российского союза туриндустрии (РСТ) по правовым вопросам Георгий Мохов на пресс-конференции в ТАСС.

"Нам необходимо разрабатывать и включать в действие механизмы каких-то мер государственных, соглашений международных, которые позволили бы мониторить и отслеживать ситуации с выездом организованных детских групп за рубеж. Это же не сотни и, наверное, даже не тысячи, это огромное количество детей, которые выезжают", - сказал он.

Эксперт отметил, что сфера выезда детей за рубеж практически не урегулирована. На территории России есть реестр лагерей отдыха и оздоровления детей, федеральный реестр туроператоров, турагентов, фискальные организации, прокуратура, Роспотребнадзор, указал он.

"Реестра международных детских лагерей, по крайней мере, в нашей орбите нет. Нет взаимодействия между органами власти - российскими в сфере туризма и, скажем, турецкими в сфере туризма, Роспотребнадзором российским и органами санитарного надзора в Турции, если мы говорим про информационный повод по "Колибри", - объяснил он.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что группу из 90 детей выселили из лагеря в Турции, потому что туркомпания "Колибри-тур" не оплатила для них отель. В Минэкономразвития РФ сообщили, что обсудят с турецкими коллегами совместные действия по снижению рисков недобросовестных действий туристических компаний.