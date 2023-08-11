В ДНР намерены снизить налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения

Председатель регионального правительства Евгений Солнцев отметил, что налоговые послабления должны привести к повышению деловой активности бизнеса и инвестиционной привлекательности области

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Правительство Донецкой Народной Республики (ДНР) разработало законопроект о снижении налоговой ставки, взимаемой по упрощенной системе налогообложения (УСН), для малых и средних предпринимателей (МСП). Об этом сообщил в Telegram-канале председатель регионального правительства Евгений Солнцев.

"Правительство вносит в парламент законопроект, устанавливающий с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2024 года ставки УСН до 1%, если базой налогообложения являются доходы, и до 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. На сегодняшний день размер ставок составляет 3 и 7% соответственно", - написал Солнцев.

Он отметил, что налоговые послабления должны привести к повышению деловой активности бизнеса и инвестиционной привлекательности региона.

Специальный налоговый режим начал действовать в новых субъектах России с 1 января 2023 года. В его рамках были установлены льготные ставки для УСН. Так в ДНР, в частности, для упрощенной системы налогообложения применяется ставка 3% если объектом налогообложения являются доходы, и 7% для доходов, уменьшенных на величину расходов.