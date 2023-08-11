Чистая прибыль Альфа-банка по РСБУ за I полугодие достигла 52 млрд рублей

Чистые процентные доходы банка выросли на 84%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Альфа-банка по РСБУ по итогам I полугодия 2023 года достигла 52,2 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации.

Чистая прибыль в I квартале составила 27 млрд рублей. Данные за первое полугодие 2022 года не раскрывались.

Чистые процентные доходы банка в I полугодии выросли на 84% в годовом выражении благодаря снижению стоимости фондирования. Чистые комиссионные доходы увеличились на 13%.

Объем активов за отчетный период возрос на 7%, в том числе за счет роста чистой ссудной задолженности на 17%.

Объем корпоративных кредитов увеличился на 21%, в том числе в кредитовании малого и среднего бизнеса - на 35% и 22% соответственно.

Портфель розничных кредитов вырос на 13%, в том числе благодаря росту ипотечного портфеля на 14%.

Депозитный портфель банка также увеличился более чем на 7% за счет роста объема средств физических лиц на 15%.

Число клиентов банка выросло на 9% - до 27,9 млн человек. Объем клиентской базы малого и среднего бизнеса увеличился на 8% и составил 1,4 млн клиентов.

Альфа-банк - четвертый по величине активов банк в России. По итогам 2022 года активы кредитной организации составили 5,8 трлн рублей.