Страны ОПЕК+ в июле сократили добычу нефти на 1,14 млн б/с

В частности, Саудовская Аравия снизила добычу на 920 тыс. б/с в рамках добровольного сокращения на 1 млн б/ с, Россия уменьшила производство на 50 тыс. б/с

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Страны - участницы соглашения ОПЕК+ по итогам июля снизили добычу нефти на 1,14 млн баррелей в сутки (б/с), до 35,9 млн б/с. Это следует из августовского отчета Международного энергетического агентства.

Крупнейшие производители нефти среди стран альянса, Россия и Саудовская Аравия, в этом месяце сократили добычу. Так, Саудовская Аравия снизила добычу на 920 тыс. б/с, до 9,06 млн б/с, в рамках добровольного сокращения на 1 млн б/ с, заявленного на июль. А Россия уменьшила производство на 50 тыс. б/с, до 9,4 млн б/с.

Целевой уровень добычи странами ОПЕК+ в рамках сделки на июль составлял 39,57 млн б/с, реальная же добыча составила 35,9 млн б/с. Таким образом, отставание от плана оказалось на уровне 3,67 млн б/с.

Однако в параметрах сделки ОПЕК+ не учитываются добровольные сокращения добычи, которых ряд стран ОПЕК+, в том числе и Россия, будут придерживаться до конца 2024 года. Общий объем сокращения составляет 1,66 млн б/с.

Кроме того, Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу еще на 1 млн б/с с июля по сентябрь, причем королевство допускает продление этой меры и усиление снижения. А Россия в сентябре продолжит снижать экспорт нефти, но не на 500 тыс. б/с, как в августе, а на 300 тыс. б/с.