В ЛНР два предприятия получили свидетельства участника свободной экономической зоны

Декларации выданы Луганскому заводу трубной арматуры "Маршал" и ООО "Стройцентр"

ЛУГАНСК, 11 августа. /ТАСС/. Два предприятия, действующие в городе Луганске Луганской Народной Республики (ЛНР), получили свидетельства участника свободной экономической зоны (СЭЗ), сообщил начальник управления экономики администрации Луганска Игорь Гурский.

"Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" одобрила и выдала декларацию участника свободной экономической зоны Луганскому заводу трубной арматуры "Маршал" и ООО "Стройцентр", - цитирует Гурского мэрия Луганска в Telegram-канале.

Гурский отметил, что теперь предприятия-участники СЭЗ смогут "больше инвестировать в развитие за счет уменьшения налогообложения", а также "привлекать больше сотрудников".

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о свободной экономической зоне, который предусматривает в том числе льготы и преференции для ее участников. Он также будет учитывать отраслевую специфику новых регионов. На территории СЭЗ действует нулевая ставка акциза на жидкую сталь, а также нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых - угля и железной руды, добытых в рамках инвестиционного проекта.

Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определен Минстрой России, управляющей компанией - Фонд развития территорий. На его базе для приема и рассмотрения заявок от потенциальных резидентов создан специальный инвестиционный портал.