В шести областях Украины обесточены 462 населенных пункта

Ведутся восстановительные работы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более 460 населенных пунктов в шести регионах Украины остаются без света вследствие непогоды и боевых действий. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минэнерго страны.

"462 населенных пункта остаются без света в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Черниговской областях", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ведутся восстановительные работы.

"Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 2 961 МВт-ч", - сообщило также Минэнерго, добавив, что за указанный период Украина электричество не экспортировала.