Мошенники предлагают открывать счета для зарубежных инвестиций

Как сообщили в СДМ-банке, злоумышленники таким образом похищают деньги

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Злоумышленники под видом предложения брокерских услуг предлагают гражданам открыть счет для иностранных инвестиций и таким образом похищают деньги, сообщил СДМ-банк в своем Telegram-канале.

"Злоумышленники могут связаться с вами от имени брокерской компании и попросить перевести деньги на криптокошелек, пообещав доступ к иностранной бирже. Однако после перевода на чужой счет ваши деньги исчезнут", - говорится в сообщении банка.

В кредитной организации предупредили, что доверять такому лжеброкеру нельзя, если он обещает гарантированную прибыль, предлагает регистрацию без договора и подтверждения личности, просит отправить деньги на карту, по номеру телефона или на счет в криптовалюте или призывает позвать друзей оставить отзыв.