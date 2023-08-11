11 августа, 09:11

Мошенники предлагают открывать счета для зарубежных инвестиций

Как сообщили в СДМ-банке, злоумышленники таким образом похищают деньги

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Злоумышленники под видом предложения брокерских услуг предлагают гражданам открыть счет для иностранных инвестиций и таким образом похищают деньги, сообщил СДМ-банк в своем Telegram-канале.

"Злоумышленники могут связаться с вами от имени брокерской компании и попросить перевести деньги на криптокошелек, пообещав доступ к иностранной бирже. Однако после перевода на чужой счет ваши деньги исчезнут", - говорится в сообщении банка.

В кредитной организации предупредили, что доверять такому лжеброкеру нельзя, если он обещает гарантированную прибыль, предлагает регистрацию без договора и подтверждения личности, просит отправить деньги на карту, по номеру телефона или на счет в криптовалюте или призывает позвать друзей оставить отзыв. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация