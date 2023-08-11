11 августа, 09:09,
обновлено 11 августа, 09:30

Источник опроверг информацию о блокировке сервисов Google Workspace в России

Justin Sullivan/ Getty Images
© Justin Sullivan/ Getty Images

Однако если какая-либо компания в мире нарушит условия использования, то доступ к сервисам могут изменить, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Google в последнее время не вносил изменения в доступ к сервисам Google Workspace в России, однако если какая-либо компания в мире нарушит условия использования, то доступ к Google Workspace может быть изменен. Об этом сообщил ТАСС источник в Google.

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Ранее о том, что Google начала блокировать рабочие сервисы Workspace, куда входят корпоративная почта, документы, диск и другие сервисы, российским компаниям, попавшим под американские санкции, написал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в двух компаниях.

"Сложно понять ситуацию, поскольку Google не знает, какие две компании, по слухам, пострадали. Мы можем подтвердить, что в последнее время не было изменений в доступе к существующим сервисам Google Workspace в России, и что если какая-либо компания в мире нарушит наши условия использования, это может повлиять на их доступ к Google Workspace", - рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что другая американская корпорация - Microsoft - после 30 сентября не будет продлевать лицензии российским компаниям. 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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