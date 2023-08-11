Посол РФ обратил внимание на инсинуации в ФРГ на тему продовольственной безопасности

Как заявил Сергей Нечаев, главным фактором нестабильности мирового рынка является проблема неравномерного распределения ресурсов, которую усугубили антироссийские санкции

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев обратил внимание на то, что в Германии в последнее время в адрес России часто звучат обвинения в эскалации глобального продовольственного кризиса, и указал, что основным фактором нестабильности мирового рынка является проблема неравномерного распределения ресурсов, которую усугубили антироссийские санкции.

"Обратили внимание, что в последнее время в публичном пространстве ФРГ широкое распространение получают обвинения России в эскалации глобального продовольственного кризиса и использовании продовольствия как "оружия". Разумеется, подобные инсинуации не имеют ничего общего с действительностью", - говорится в комментарии российского дипломата.

"Главным фактором нестабильности мирового рынка продовольствия остается проблема неравномерного распределения ресурсов, которую значительно усугубили нелегитимные антироссийские санкции ЕС, США и их сателлитов. Они нарушили функционирование налаженных цепочек поставок, в которых Россия являлась ключевым игроком", - заметил Нечаев. "Заблокировав портовые терминалы, через которые осуществлялась перевалка российских зерновых, запретив международным финансовым и логистическим компаниям кредитовать, страховать и обслуживать сделки по продаже продовольствия и удобрений из нашей страны, коллективный Запад, руководствуясь собственными интересами, сознательно поставил под удар наиболее уязвимые регионы мира", - заявил посол.

Нечаев напомнил, что год назад Россия, реагируя на призывы ООН, согласилась заключить зерновую сделку, однако ее гуманитарный характер, по его словам, "сразу же был принесен в жертву коммерческим интересам киевского режима и Запада". "В нуждающиеся страны в итоге поступило лишь 3% экспортированного зерна! Львиная же доля зерновых попала в закрома развитых стран", - указал дипломат. Причем, заметил он, "ни одно из положений меморандума Россия - ООН [по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений] не было реализовано". Нечаев отметил, что Киев неоднократно использовал морской гуманитарный коридор для совершения нападений на российские суда и корабли. "Разумеется, в подобных условиях дальнейшее участие нашей страны в зерновой сделке утратило всякий смысл", - констатировал он.

Позитивных подвижек пока нет

Как напомнил посол, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, в том числе в ходе второго саммита Россия - Африка, что Москва, являясь ответственным и добросовестным игроком на глобальном продовольственном рынке, готова безвозмездно поставлять зерно и минеральные удобрения нуждающимся государствам. "Наша позиция по участию в зерновой сделке остается неизменной: сначала решение системных задач, предусмотренных меморандумом Россия - ООН, и только после этого рассмотрение возможности реанимирования черноморской инициативы. Необходимо ликвидировать искусственно созданные Западом нелегитимные препятствия, с которыми сталкиваются российские экономоператоры, восстановить нормальное функционирование цепочек поставок и решить другие задачи, связанные с обеспечением глобальной продовольственной безопасности", - говорится в комментарии. "К сожалению, говорить о каких-либо позитивных подвижках на этом треке пока не приходится", - подытожил Нечаев.

Зерновая сделка, заключенная 22 июля 2022 года в Стамбуле, прекратила действие 17 июля. Выступая на форуме Россия - Африка, Путин заявил, что Москва шла на участие в ней в том числе с учетом предусматривавшихся в ее условиях обязательств по снятию нелегитимных препятствий на пути поставок на мировые рынки зерна и удобрений из РФ, но ни одно из положений не было выполнено.