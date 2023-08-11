РСТ сообщил о сокращении длительности детского отдыха в лагерях на фоне роста цен

Как сообщили в союзе, двухнедельные путевки в российский детский лагерь в этом году стоят от 22 до 60 тыс. рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Россияне сокращают длительность детского отдыха в лагерях на фоне роста цен, вызванного возросшими расходами на питание и перевозку. Об этом сообщила руководитель проектного офиса Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому туризму Елена Перескокова в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Выросли цены - это расходы лагерей, питание. Выросли цены на доставку детей на железнодорожном транспорте, и значительно выросли на автобусные перевозки - до 50% в регионах. <…> [В результате произошло] уменьшение количества дней в смене, это очень большая проблема сейчас. Появились лагеря [с длительностью отдыха] даже семь дней", - сказала она.

По словам эксперта, двухнедельные путевки в российский детский лагерь в этом году стоят от 22 до 60 тыс. рублей. Средняя стоимость 21-дневного детского отдыха в Краснодарском крае составляет 60-85 тыс. рублей, двухнедельного отдыха в Подмосковье - 45-70 тыс. рублей. При этом путевка в детский лагерь за рубежом вряд ли будет стоить дешевле 100 тыс. рублей, отметила Перескокова.