11 августа, 09:43,
обновлено 11 августа, 10:09
Динамика ключевой ставки Центробанка

ЦБ при принятии решений по ключевой ставке планирует учитывать динамику инфляции

Банк России для этих целей также намерен анализировать процесс структурной перестройки экономики и внутренние и внешние риски для финансовых рынков

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Банк России при дальнейших решениях по ключевой ставке будет учитывать фактическую и ожидаемую динамики инфляции, процесс структурной перестройки экономики, а также внутренние и внешние риски для финансовых рынков. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ.

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"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - отмечается в материалах.

Ранее зампред регулятора Алексей Заботкин в интервью изданию "Известия" заявил, что Банк России допускает повышение ключевой ставки уже на следующем заседании совета директоров.

На последнем заседании 21 июля совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 15 сентября. 

Теги:
РоссияДинамика ключевой ставки Центробанка
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