Замглавы МИД РФ и Таджикистана обсудили развитие Сангтудинской ГЭС и проекта Росатома

Речь идет о совместном с Минпромом республики проекте российской госкорпорации по обезвреживанию радиоактивных отходов

ДУШАНБЕ, 11 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в ходе встречи в Таджикистане со своим коллегой Содиком Имоми обсудил вопросы развития совместной российско-таджикской Сангтудинской ГЭС, а также реализацию проекта Росатома по рекультивации радиоактивных отходов.

"Обсудили тему того, что мы называем дипломатическим сопровождением ключевых проектов двухстороннего экономического сотрудничества, инвестиционного сотрудничества. В частности, затрагивалась тема дальнейшего развития Сангтудинской ГЭС, ее последовательной реализации", - сказал журналистам Галузин, комментируя итоги встречи.

"Обсуждали также вопросы дипломатического сопровождения проекта госкорпорации "Росатом" по рекультивации урановых хвостохранилищ в Таджикистане", - добавил замминистра.

Компания "Сангтудинская ГЭС-1" является совместным российско-таджикским предприятием, образованным в 2005 году. Гидроэлектростанция мощностью в 670 МВт находится на реке Вахш в Хатлонской области республики.

Проект по обезвреживанию радиоактивных отходов реализуют совместно Министерство промышленности и новых технологий Таджикистана и Росатом на территории Табошарского месторождения урана, открытого в 1925 году. Таджикистан на реализацию проекта выделил порядка $10 млн.