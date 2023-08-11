11 августа, 09:44,
обновлено 11 августа, 09:50
Санкции в отношении России

ЦБ в одном из сценариев допускает рост санкционного давления на российскую экономику

Разделение на региональные блоки будет негативно влиять на мировую торговлю, сдерживать рост мировой экономики и приводить к снижению цен на мировых товарных рынках, отметили в Банке России

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Банк России в альтернативном сценарии развития экономики допускает рост санкционного давления на страну, следует из материалов регулятора.

"Санкционное давление на российскую экономику может увеличиться. Разделение на региональные блоки будет негативно влиять на мировую торговлю, сдерживать рост мировой экономики и приводить к снижению цен на мировых товарных рынках. В результате темпы роста российской экономики будут ниже в 2024-2025 годах по сравнению с базовым сценарием", - указано в альтернативном сценарии "Усиление фрагментации". 

Теги:
РоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация