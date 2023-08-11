Чистая прибыль МОЭК по МСФО за I полугодие выросла до 10,88 млрд рублей

Выручка компании увеличилась до 105,7 млрд рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) (входит в "Газпром энергохолдинг") по итогам первого полугодия 2023 года получила 10,88 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), что на 34,6% больше показателя за аналогичный период 2022 года, говорится в пресс-релизе компании.

При этом выручка МОЭК за полугодие выросла на 6,5%, до 105,7 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 16%, до 20,6 млрд рублей.

Операционная прибыль компании за отчетный период выросла на 30,9%, до 12,96 млрд рублей, а прибыль до уплаты налогов составила 12,92 млрд рублей против 10,1 млрд рублей годом ранее (+28,2%).

МОЭК выполняет функции единой теплоснабжающей организации Москвы. Компания обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение города в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго". Деятельность компании включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии. Основным акционером МОЭК является "Газпром энергохолдинг".