Около 30 тыс. рабочих и 15 тыс. единиц техники задействовано в строительстве трассы М-12

Строительство дороги находится на стадии завершения

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Около 30 тыс. рабочих и 15 тыс. единиц техники задействовано в строительстве федеральной трассы М-12. Об этом журналистам сообщил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко на церемонии запуска движения по транспортной развязке на трассе М-1 к парку "Патриот".

"Работы [на трассе М-12] идут в штатном режиме, очень напряженно. Порядка 30 тыс. рабочих [задействовано в строительстве дороги], и с каждым днем [их количество] будет только прирастать, потому что объем работ растет, порядка 15 тыс. единиц техники", - сказал Петушенко, добавив, что ежедневно только на этой трассе специалисты выпускают почти 50 тыс. тонн асфальтобетона.

Сейчас строительство дороги находится на стадии завершения.

Петушенко напомнил, что в прошлом году "Автодор" сдал 107 км трассы М-12, а уже 5 сентября введет в эксплуатацию участок протяженностью 403 км от Москвы до Арзамаса.

"20 декабря доедем до Казани. <…> Поэтому там все по плану, поедем быстро, красиво по нашей стране", - подчеркнул Петушенко.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что строительство федеральной трассы М-12 от Москвы до Казани почти завершено.