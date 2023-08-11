Лукашенко пообещал, что в Белоруссии создадут свой автомобиль

В настоящее время в республике производятся автомобили Geely на совместном предприятии "Белджи"

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Автомобиль, полностью оснащенный отечественными комплектующими, будет создан в Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, встречаясь с представителями трудовых коллективов, работающих на территории национального аэропорта Минск.

"Мы договорились с китайцами о лицензионном производстве своих автомобилей. Определили, по-моему, два бренда. Поэтому у нас будет свой белорусский автомобиль. Коль мы уж за это зацепились, то мы дойдем до производства собственного абсолютно, почти стопроцентного автомобиля белорусского. Качественного автомобиля", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

В Белоруссии производятся автомобили Geely на совместном предприятии "Белджи". В 2022 году произведено почти 25 тыс. автомобилей. Проектная мощность завода позволяют выпускать до 60 тыс. автомобилей в год.

Ранее также сообщалось, что Лукашенко предложил китайской компании FAW Group начать совместное производство автомобилей в республике. Он отметил, что белорусская сторона заинтересована в создании "настоящего автомобиля в Беларуси вместе с китайской компанией".