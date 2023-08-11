Сбер заместил 95% иностранных решений в кибербезопасности

По словам зампреда правления банка Станислава Кузнецова, кредитная организация давно работает над собственными разработками в сфере защиты

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Доля замещения иностранных решений в сфере кибербезопасности в Сбере достигает 94-95%. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"В кибербезопасности [доля замещения решений] не менее 94-95%", - сказал он.

Кузнецов отметил, что банк стремится к цели 100% замещения иностранных решений в 2025 году, однако есть некоторые технологии, которые на сегодняшний день в России отсутствуют. "Некоторые зарубежные аналоги сегодня имеют больший уровень своей эффективности. Сегодня мы работаем как раз над тем, чтобы создать подобного рода систему, либо найти некие правильные, компенсирующие решения, условия для того, чтобы можно было применять эти решения в комплексе. Мы над этим всерьез работаем", - добавил он.

Зампред правления Сбера также сообщил, что банк давно работает над собственными разработками в сфере защиты и в настоящее время оборудование, программное обеспечение и различные решения в офисах созданы российскими специалистами, прежде всего специалистами самого банка.

Кузнецов добавил, что технологии искусственного интеллекта, которые применяет центр киберзащиты банка, позволяют в том числе предугадывать правильное решение даже при ошибках клиентов, которые иногда под влиянием мошенников передают личные данные. Таким образом, эффективность фродмониторинга, то есть системы защиты клиентов, выявление любых нарушений составляет 99,7%, отметил он.