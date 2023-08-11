ЦБ назвал корректировку налогообложения нефтегаза способом сохранения бюджетного правила

Регулятор указал, что риски исчерпания ликвидной части средств ФНБ и устойчивости действующего бюджетного правила являются одним из наиболее важных факторов планирования бюджетной политики на среднесрочном горизонте

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. ЦБ РФ назвал корректировку налогообложения нефтегазовой отрасли одним из возможных вариантов сохранения бюджетного правила в текущем виде, говорится в проекте "Основных направлений денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025-2026 годов".

"Возможным способом сохранения бюджетного правила в действующей конструкции и перехода к постепенному накоплению ФНБ является возможная корректировка параметров налогообложения в нефтегазовом секторе", - указано в документе.

Регулятор указал, что риски исчерпания ликвидной части средств ФНБ и устойчивости действующего бюджетного правила (корректности уровня 8-8,3 трлн рублей в 2023-2026 годах для базовых нефтегазовых доходов, НГД) являются одним из наиболее важных факторов планирования бюджетной политики на среднесрочном горизонте.

"В условиях санкционного давления на Россию и постепенного циклического снижения мировых цен на сырье существует вероятность длительного сохранения НГД ниже базового уровня даже при умеренном ослаблении рубля", - отмечает ЦБ.