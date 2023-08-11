ЦБ РФ: смягчение ограничений на движение капитала возможно только на взаимной основе

Как заявили в Банке России, "сохраняющиеся ограничения носят преимущественно неэкономический и двусторонний характер"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сохраняющиеся ограничения на движения капитала носят двусторонний характер, смягчение ограничений возможно только на взаимной основе, говорится в материалах Банка России.

"Сохраняющиеся ограничения носят преимущественно неэкономический и двусторонний характер. Они компенсируют эффект введенных внешних санкций, направленных на стимулирование вывода капитала зарубежных инвесторов из России и запрет на потенциальный приток капитала в будущем. Поэтому дальнейшее смягчение ограничений на движение капитала возможно только на взаимной основе", - говорится в материалах.

Ранее в июне зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил, что Банк России считает действующие валютные ограничения отвечающими текущей ситуации, связанной с санкциями и поэтому значимых изменений ЦБ не ожидает.

Для предотвращения реализации рисков для финансовой стабильности в условиях блокировки валютных счетов Банка России и введения санкций в 2022 году в России было ограничено свободное трансграничное движение капитала. По мере снижения рисков введенные ограничения смягчались.

Так, регулятор в марте 2022 года запретил покупку наличной валюты физлицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тыс. сроком на полгода - с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Затем Банк России дважды продлевал эти ограничения на полгода - до 9 сентября 2023 года. Также ЦБ продлил до 30 сентября 2023 года ограничения на перевод средств в зарубежные банки для физических лиц.

Кроме того, в марте 2022 года президент РФ Владимир Путин своим указом запретил вывозить из России наличную валюту в сумме более $10 тыс. В октябре глава государства подписал указ, уточняющий действующий с марта порядок вывоза из РФ наличной иностранной валюты, которым наделил ЦБ полномочием выдавать разрешения на вывоз наличной иностранной валюты на сумму свыше $10 тыс. В соответствии с указом, выдача этих разрешений должна осуществляться в порядке и в случаях, определенных советом директоров регулятора.