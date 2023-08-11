Три рейса перенаправили из Внуково в Домодедово во время ограничений

В 10:50 мск ограничения на прием и отправку рейсов были сняты

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Три самолета, которые не смогли совершить посадку во Внуково из-за вводившихся ограничений, были перенаправлены в Домодедово. Об этом журналистам сообщили в Росавиации. Еще один самолет, направлявшийся в Калугу, был перенаправлен в Домодедово.

В 10:50 мск ограничения на прием и отправку рейсов были сняты.

"С целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов три рейса, запланированные прибытием в аэропорт Внуково, в период ограничений были перенаправлены на запасной аэродром Домодедово, - отметили в Росавиации. - Аэропортом Внуково принимаются меры для приведения полетов в соответствии с заявленным расписанием. Также на запасной аэродром Домодедово был перенаправлен рейс из Сочи, который выполнял полет в Калугу в период действия ограничений".

В течение всего времени действия ограничений экипажами воздушных судов и наземными службами обеспечивались все необходимые меры безопасности. В настоящее время аэропорты Москвы, Московской области и Калуги работают штатно, добавили в Росавиации.

Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на Карамышевской набережной упали обломки беспилотника, сбитого ПВО. Серьезных разрушений и пострадавших нет.