11 августа, 10:17,
обновлено 11 августа, 10:28

Три рейса перенаправили из Внуково в Домодедово во время ограничений

В 10:50 мск ограничения на прием и отправку рейсов были сняты

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Три самолета, которые не смогли совершить посадку во Внуково из-за вводившихся ограничений, были перенаправлены в Домодедово. Об этом журналистам сообщили в Росавиации. Еще один самолет, направлявшийся в Калугу, был перенаправлен в Домодедово.

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В 10:50 мск ограничения на прием и отправку рейсов были сняты.

"С целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов три рейса, запланированные прибытием в аэропорт Внуково, в период ограничений были перенаправлены на запасной аэродром Домодедово, - отметили в Росавиации. - Аэропортом Внуково принимаются меры для приведения полетов в соответствии с заявленным расписанием. Также на запасной аэродром Домодедово был перенаправлен рейс из Сочи, который выполнял полет в Калугу в период действия ограничений".

В течение всего времени действия ограничений экипажами воздушных судов и наземными службами обеспечивались все необходимые меры безопасности. В настоящее время аэропорты Москвы, Московской области и Калуги работают штатно, добавили в Росавиации.

Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на Карамышевской набережной упали обломки беспилотника, сбитого ПВО. Серьезных разрушений и пострадавших нет. 

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