UBS отказался от гарантий швейцарских властей по поглощению Credit Suisse

Как отметили в правительстве Швейцарии, банк "окончательно расторг договор", в соответствии с которым власти страны, в частности, должны были гарантировать ему защиту от убытков в размере $10,2 млрд

ЖЕНЕВА, 11 августа. /ТАСС/. Крупнейший банк Швейцарии UBS отказался от гарантий швейцарского правительства по экстренному поглощению банка Credit Suisse. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

"Сегодня UBS сообщил, что отказывается от обязательств [по защите от] убытков со стороны [Швейцарской] Конфедерации без компенсации", - утверждается в документе. Решение вступает в силу немедленно, отмечается в тексте.

Согласно заявлению, банк "окончательно расторг договор", в соответствии с которым швейцарские власти должны были гарантировать ему защиту от убытков в размере 9 млрд швейцарских франков ($10,2 млрд), а также предоставить гарантии в размере не более 100 млрд швейцарских франков ($114 млрд) для обеспечения кредитов для поддержания ликвидности.

Правительство и Национальный банк Швейцарии в марте 2023 года договорились о гарантиях для UBS, чтобы предотвратить крах Credit Suisse и обеспечить сделку по его поглощению банком UBS. Эти меры были направлены на обеспечение стабильности финансовой системы страны.