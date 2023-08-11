Сеул рассчитывает на разрешение проблемы замороженных финансовых средств Ирана

Их объем составляет около $7 млрд

СЕУЛ, 11 августа. /ТАСС/. Сеул поддерживает контакты с Ираном и США и надеется на урегулирование проблемы замороженных в Южной Корее иранских финансовых активов в размере около $7 млрд. Об этом заявил сотрудник Министерства иностранных дел Республики Корея, комментируя сообщения о договоренностях между Вашингтоном и Тегераном.

"Мы сейчас ничего не можем подтвердить. Правительство продолжает консультации с заинтересованными сторонами, в том числе с США и Ираном, с целью разрешения проблемы замороженных средств. Мы надеемся, что этот вопрос будет благополучно решен", - привело агентство Yonhap слова южнокорейского дипломата.

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило в четверг, что Тегеран и Вашингтон достигли соглашения об обмене заключенными в формате "пять на пять". Финансовые активы Ирана, замороженные в Южной Корее на основании американских санкций, введенных в 2018 году, будут переведены в Катар. Речь идет о платежах за импорт иранской нефти, которые хранились в двух южнокорейских банках.

Местные СМИ предполагают, что разблокирование активов может привести к нормализации отношений Ирана и Республики Корея.