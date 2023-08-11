Россия с 16 августа повысит экспортную пошлину на пшеницу до 3 712,8 рубля за тонну

Пошлина на ячмень составит 439,6 рубля за тонну

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 16 по 22 августа 2023 года включительно повысится до 3 712,8 рубля против действующей сейчас ставки в размере 2 918,1 рубля за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень составит 439,6 рубля за тонну, сейчас она является нулевой, пошлина на кукурузу будет повышена до 2 175,1 рубля против 1 тыс. 759,7 рубля за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $233 за тонну, на ячмень - $172,4 за тонну, на кукурузу - $198,3 за тонну.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.