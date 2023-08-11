"Опора России" призвала распространить кластерную инвестплатформу на региональные проекты

Президент общественного объединения Александр Калинин отметил, что развитие промышленных кластеров и технопарков стратегически выгодно

ТЮМЕНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Механизм господдержки через кластерную инвестиционную платформу необходимо распространить на региональные инвестпроекты. Такое мнение высказал президент общественного объединения "Опора России" Александр Калинин на открытии "Слета успешных предпринимателей (СУП)" в Тюмени.

"С этого года заработал новый механизм поддержки - так называемое кластерное развитие производственного бизнеса, и были обещаны дополнительные льготы в виде 7,6% социальных взносов. Но на каком-то этапе туда включили только СПИКи (специальный инвестиционный контракт - прим. ТАСС), то есть с объемом инвестиций 700 млн рублей, хотя, в принципе <…> такой льготой должны пользоваться и региональные преференциальные инвестиционные проекты, <…> они туда пока не попали", - сказал он.

Калинин отметил, что развитие промышленных кластеров и технопарков стратегически выгодно. "Мне кажется, что мы должны общими усилиями добиться того, чтобы так называемые региональные инвестпроекты, которые регион одобрил, и это действительно важно, также через кластеры пользовались этой мерой снижения фискальной нагрузки в виде 7,6% страховых взносов", - добавил президент объединения.

Механизм кластерной инвестиционной платформы был запущен в России в конце марта. Он позволяет получать промышленным предприятиям долгосрочные кредиты по льготной ставке. В мае пресс-служба правительства РФ сообщала, что в рамках механизма было одобрено восемь проектов общей стоимостью около 220 млрд рублей, еще свыше 40 объемом 1,3 трлн рублей находились на рассмотрении.

XI Международный бизнес-форум "СУП 2023" проходит в Тюмени 19-21 августа. Мероприятие позиционируется как площадка для коммуникации предпринимателей стран СНГ, России и мира, его ключевой темой в этом году стало развитие предпринимательских сообществ. Организаторами форума выступили центр "Мой Бизнес" и "Опора России" при поддержке Минэкономразвития РФ и правительства Тюменской области.