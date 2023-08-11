Лукашенко подтвердил возможность строительства второй АЭС на востоке Белоруссии

Президент республики ранее заявлял, что стране нужны дополнительные объемы электроэнергии, чтобы преодолеть зависимость от углеводородного топлива

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Вторая атомная электростанция Белоруссии может быть построена на востоке республики. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

"У меня такая шальная мысль - и вторую атомную электростанцию построить на востоке", - цитирует Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня".

Ранее Лукашенко заявлял, что стране нужны дополнительные объемы электроэнергии, чтобы преодолеть зависимость от углеводородного топлива, поэтому стране нужна еще одна АЭС. По его словам, в случае принятия такого решения диалог будет вестись с некоторыми государствами, "которые умеют это делать, в том числе и с Российской Федерацией, кто предложит более выгодные условия".

Первая белорусская атомная электростанция - расположенная в Гродненской области БелАЭС - возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Она состоит из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом").