"Моторинвест" начнет в России продажи китайского пикапа Dongfeng DF6

На старте официальных продаж Dongfeng DF6 будет доступен в трех вариантах исполнения

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Липецкий автопроизводитель "Моторинвест" запустит в России продажи китайского пикапа Dongfeng DF6, говорится в сообщении компании.

"ООО "Моторинвест", официальный дистрибьютор легковых автомобилей Dongfeng в России, представляет полноприводный рамный пикап Dongfeng DF6. <…> На старте официальных продаж Dongfeng DF6 будет доступен в трех вариантах исполнения: Comfort, Premium и Luxury", - отмечается в сообщении.

Автомобиль укомплектован подушками безопасности, антиблокировочной системой тормозов, антипротивобуксовочной системой и электронной системой стабилизации. В зависимости от комплектации пикап может быть оснащен одним из двух трубированных дизельных двигателей - объемом 2,5 л и мощностью 136 лошадиных сил или объемом 2,3 л и мощностью 163 лошадиных сил.

Ранее компании "Моторинвест" и "Дунфэн мотор рус" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого "Моторинвест" получает права на дистрибуцию и продвижение автомобилей бренда Dongfeng на российском рынке. Так, липецкий автопроизводитель уже начал продажи седана Dongfeng Aeolus Shine Max стоимостью 3 млн рублей. Это первая модель линейки Aeolus, продажи которой "Моторинвест" начал в России.