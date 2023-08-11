Казахстан продлил запрет на ввоз пшеницы автомобильным транспортом

Решение принято в целях исключения серых схем ввоза пшеницы и ее реэкспорта автомобильным транспортом из приграничных регионов России

АСТАНА, 11 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана продлили еще на полгода запрет на ввоз пшеницы в республику автомобильным транспортом. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

"Действие принятого 10 апреля 2023 года запрета на ввоз пшеницы автомобильным транспортом на территорию Казахстана, в том числе из государств - членов ЕАЭС, истекает 10 октября 2023 года. Решением заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, прошедшего 10 августа под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, участники пришли к единому мнению продлить запрет еще на полгода с определенными исключениями", - говорится в сообщении.

Отмечено, что решение принято в целях исключения серых схем ввоза пшеницы в Казахстан и ее реэкспорта автомобильным транспортом из приграничных регионов Российской Федерации. При этом ввоз семян для местных сельхозпроизводителей разрешается при наличии удостоверения об их качестве.

Кроме того, ограничат ввоз импортной пшеницы на территорию Казахстана и железнодорожным транспортом. Исключение составят поставки в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна и птицеводческих предприятий.

В апреле текущего года Министерство сельского хозяйства Казахстана сроком на полгода ввело запрет на ввоз в республику пшеницы автомобильным транспортом. Такое решение было продиктовано ситуацией на казахстанском рынке зерна и муки, который в последние несколько лет страдает из-за нелегального ввоза пшеницы.