В УрФО заявили о росте числа занятых в малом и среднем бизнесе на 9% с начала года

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев отметил, что вклад малого и среднего бизнеса России во внутренний валовый продукт на протяжении нескольких лет держится на уровне 20%

ТЮМЕНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Количество людей, работающих в малом и среднем бизнесе в Уральском федеральном округе (УрФО), с начала 2023 года увеличилось на 9% относительно показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев на открытии "Слета успешных предпринимателей (СУП)" в Тюмени.

"Если мы возьмем Уральский федеральный округ, то одна лишь цифра - за этот год количество работающих в малом и среднем бизнесе увеличилось на 9%. Это как раз говорит о том, что люди хотят заниматься бизнесом, несмотря на те сложности, которые мы на разных площадках обсуждаем, <…> люди идут в малый и средний бизнес, занимаются этим и понимают, что они от этого хотят", - сказал он.

При этом Якушев отметил, что вклад малого и среднего бизнеса России во внутренний валовый продукт на протяжении нескольких лет держится на уровне 20%. "И мы никуда не растем. Поэтому, когда мы говорим о том, что нам не хватает, где нам нужно пойти навстречу малому и среднему бизнесу, что МСБ хочет от государства, то должна быть и соответствующая отдача. И, конечно, один из основных показателей - это не количество, <…> это вклад в ВВП, и, к сожалению, здесь пока мы похвастаться ничем не можем", - пояснил он.

Полпред президента в УрФО добавил, что необходимо искать способы решения этого вопроса.

XI Международный бизнес-форум "СУП 2023" проходит в Тюмени 19-21 августа. Мероприятие позиционируется как площадка для коммуникации предпринимателей стран СНГ, России и мира, его ключевой темой в этом году стало развитие предпринимательских сообществ. Организаторами форума выступили центр "Мой бизнес" и "Опора России" при поддержке Минэкономразвития РФ и правительства Тюменской области.