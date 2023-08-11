Биржевая цена летнего дизеля выросла с начала августа более чем на 10%

Бензин Аи-92 подорожал на 0,5%, Аи-95 - на 2,2%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Биржевая стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России непрерывно растет с начала августа. За этот период его цена выросла более чем на 10%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена летнего дизеля выросла с 1 августа на 11,3%, до 64,303 тыс. рублей за тонну. При этом стоимость этого вида топлива обновляет рекордное значение восьмой торговый день подряд.

Бензин Аи-92 подорожал с начала месяца на 0,5%, до 62,241 тыс. рублей за тонну, бензин Аи-95 - на 2,2%, до 68,667 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) немного снизилась - на 0,4%, до 67,151 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топочного мазута увеличилась за первые 11 дней августа почти на 15% и составила 34,452 тыс. рублей за тонну, что является новым рекордом. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 3,7%, до 21,091 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива увеличилась на 5,5%, до 16,291 тыс. рублей за тонну.