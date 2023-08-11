Суд в Коми продлил реализацию имущества осужденного за коррупцию экс-главы региона Гайзера

Отчет финансового управляющего отложили на 9 ноября

СЫКТЫВКАР, 11 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Республики Коми продлил срок процедуры реализации имущества бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, осужденного за коррупционные преступления и признанного банкротом, сообщается на сайте суда.

"Продлить срок процедуры реализации имущества должника. Отложить отчет финансового управляющего на 9 ноября 2023 года <…>. Финансовый управляющий в судебном заседании пояснил объем проведенной работы, заявил ходатайство о продлении срока реализации имущества в целях формирования конкурсной массы", - указано в материалах дела.

В апреле 2023 года Арбитражный суд Коми удовлетворил заявление АО "Коми холдинговая компания" и признал Гайзера банкротом. Холдинговая компания заявила о банкротстве из-за долга экс-главы региона в размере 64 млн рублей. В обоснование наличия задолженности кредитор представил суду решение Сыктывкарского городского суда.

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, его бывшего заместителя Алексея Чернова - к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей. Все многочисленные фигуранты уголовного дела были признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

По ключевому обвинению в создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) все фигуранты были оправданы. Как следовало из приговора, Республике Коми был причинен ущерб на 4,5 млрд рублей, следствием арестовано имущество фигурантов на эту сумму. Ключевым активом, которым завладели фигуранты, являлось ОАО "Птицефабрика "Зеленецкая", стоимость которого, по разным оценкам, составляла от 1 млрд до 3,5 млрд рублей, в итоге она была оценена в 2,4 млрд рублей.