Суд в Липецке отказал в иске к фабрике Roshen о взыскании 892,8 млн рублей

В пресс-службе добавили, что мотивировочная часть решения Арбитражного суда будет опубликована позднее

ТАСС, 11 августа. Арбитражный суд Липецкой области отказал в исковом заявлении о взыскании 892,8 млн рублей с Липецкой кондитерской фабрики (ЛКФ) Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Арбитражный суд Липецкой области отказал ООО "Рошен" в исковых требованиях к АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" о взыскании 892,8 млн рублей", - сказали в суде.

В пресс-службе добавили, что мотивировочная часть решения Арбитражного суда будет опубликована позднее.

Общество с ограниченной ответственностью "Рошен" 12 января 2023 года обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением к акционерному обществу "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" о взыскании 892,8 млн рублей, так как между ними с марта 2014 года по январь 2019 года были заключены договоры займа, но заемщик деньги вернул лишь частично. В январе 2022 года в адрес ЛКФ Roshen направлена претензия с требованием оплатить сумму задолженности, но ответчик долг не погасил, в связи с чем истец обратился в суд.

ЛКФ Roshen входит в корпорацию Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко, которая включает несколько кондитерских фабрик. С 2015 года в отношении ее руководства в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами. Басманный суд Москвы наложил арест на имущество фабрики в Липецке: склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь участков земли площадью более 700 тыс. кв. м. Все сотрудники этой фабрики уволены, производство закрыто.