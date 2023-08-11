В России могут ввести наказание до четырех лет тюрьмы за браконьерский сбор женьшеня

При этом наказание могут ужесточить, если нарушение было допущено лицом с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или с публичной демонстрацией в интернете

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минприроды России предложило ввести уголовное наказание для сборщиков, контрабандистов и покупателей женьшеня, родиолы розовой и гриба рядовки мацукатэ, которые используют в нетрадиционной медицине и вывозят контрабандой из страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В октябре 2023 года в силу вступят изменения в Уголовный кодекс России в части ужесточения наказания за уничтожение и контрабанду ценных млекопитающих, птиц и рыб. При этом их перечень определяется постановлением правительства РФ 2013 года, в которое Минприроды предлагает внести изменения.

"По инициативе Минприроды России этот перечень предложено расширить, впервые включив пункты "Растения" и "Грибы". В список предложено внести гриб рядовку мацукатэ, женьшень настоящий, родиолу розовую (за исключением популяций Алтайского и Красноярского краев, Республики Тыва и Магаданской области). За незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, продажу краснокнижных растений и грибов предлагается ввести наказание в виде обязательных работ до 480 часов, либо до двух лет исправительных работ или лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом до одного миллиона рублей. За незаконные приобретение или продажу - принудительные работы до пяти лет со штрафом в размере от 500 тыс. до полутора миллиона рублей", - говорится в сообщении.

При этом наказание многократно ужесточается, если нарушение было допущено лицом с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или с публичной демонстрацией в интернете. Женьшень настоящий и родиолу розовую используют в нетрадиционной медицине, гриб рядовка мацутакэ обладает пищевыми и лекарственными свойствами, высоко ценится на международном рынке. Представители таможенной службы, ФСБ и МВД неоднократно пресекали случаи контрабанды.

"При составлении перечня мы анализировали статистику правоохранительных и таможенных органов, опирались на мнение ученых. Практика показала, что за уничтожение краснокнижных растений и грибов административные штрафы нарушителей закона не останавливают. Поэтому предлагаем ввести уголовное наказание", - сказал глава Минприроды России Александр Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.