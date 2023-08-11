Нацбанк Украины смягчил некоторые валютные ограничения

В частности, регулятор разрешил "Укрпочте" "осуществлять переводы с целью выплаты пенсий и денежных пособий в пользу граждан Украины, временно пребывающих за границей"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) смягчил некоторые валютные ограничения и одновременно принял меры по предотвращению оттока капитала. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Нацбанк Украины смягчает ряд валютных ограничений для более активного участия банков-нерезидентов на рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), увеличения притока иностранной валюты в страну, а также для поддержки социальных инициатив по защите граждан", - отметили в банке.

В частности, регулятор разрешил АО "Укрпочта" "осуществлять переводы с целью выплаты пенсий и денежных пособий в пользу граждан Украины, временно пребывающих за границей". Кроме того, Нацбанк разрешил осуществлять перевод средств в гривнах на корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в украинских банках, для проведения операций с ОВГЗ, номинированными в национальной валюте, участником которых является банк-нерезидент. По оценкам НБУ, изменения должны способствовать более активному участию банков-нерезидентов в операциях с гривневыми ОВГЗ.

"Товарные биржи получат возможность перевода средств нерезиденту с целью возврата предварительно внесенной им суммы гарантийного обеспечения для участия в биржевых торгах", - говорится также в сообщении. В регуляторе указали, что такие изменения позволят обеспечить выполнение биржами своих обязательств перед участниками торгов, что будет способствовать увеличению притока иностранной валюты в страну.

Одновременно регулятор принял решение, согласно которому у банков нет возможности завершать валютный надзор за операцией по импорту товаров, если происходит полный или частичный возврат средств импортеру с открытого в украинском банке счета нерезидента. Соответствующее изменение необходимо, "чтобы предотвратить непродуктивный отток иностранной валюты за границу", подытожили в Нацбанке.