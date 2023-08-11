Ущерб от засухи в Калининградской области превысил 322 млн рублей

Была зафиксирована гибель 9 966 га посевов сельскохозяйственных культур, из них застрахованы 3 009 га

КАЛИНИНГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный засухой сельскому хозяйству Калининградской области весной 2023 года, превысил 322 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области.

"По информации Министерства сельского хозяйства Калининградской области, размер материального ущерба, нанесенного почвенной засухой, составил 322,83 млн рублей. По данным специалистов комиссий органов местного самоуправления по ликвидации ЧС, была зафиксирована гибель 9 966 га посевов сельскохозяйственных культур, из них застрахованы 3 009 га. Пострадавшие от засухи сельхозпредприятия сейчас оформляют на них страховые выплаты", - сообщили в пресс-службе.

В апреле и мае текущего года специалисты зафиксировали в области рекордно малое количество осадков за прошедшие 50-60 лет. В частности, в мае выпало всего около 5,5% осадков от климатической нормы. Из-за почвенной засухи и угрозы гибели посевов в июне в области был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. "Чрезвычайная ситуация по засухе снизила показатели урожайности по некоторым культурам по сравнению с 2022 годом на 10-20%. Однако весь недостающий объем продукции будет ввезен из других стран и регионов России. Как отмечает Министерство сельского хозяйства Калининградской области, это не должно оказать значительного влияния на цену продукции от местных производителей", - уточнил собеседник агентства.

Наибольшие потери отмечены по зерновым и зернобобовым, но даже с учетом потерь урожай 2023 года в регионе по этим культурам будет профицитным и полностью покроет внутриобластную потребность, отметили в пресс-службе. По сбору овощей и картофеля прогнозируется небольшое снижение показателей по сравнению с прошлым годом, "однако это некритичные цифры". "Жители Калининградской области будут обеспечены овощами "борщевого набора" в полной мере. Недостающий объем продукции будет ввезен из других областей России и дружественных стран", - сказал собеседник агентства. По данным областного Минсельхоза, прогноз по валовому сбору в регионе составит: по овощным культурам - 58 тыс. тонн (86% от плана), по картофелю - 123 тыс. тонн (что превышает показатель прошлогоднего урожая на 4%).