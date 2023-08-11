"Ростелеком" ведет переговоры с банками по покупке доли ВЭБ.РФ в СП "Атлас"

Как уточнил глава компании Михаил Осеевский, переговоры ведутся с двумя банками

КАЛУГА, 11 августа. /ТАСС/. "Ростелеком" ведет переговоры с российскими банками о покупке доли структуры ВЭБ.РФ в совместном предприятии (СП) "Атлас", которое ориентировано на создание магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) нового поколения. Об этом журналистам в кулуарах форума "Цифровая эволюция" сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Газета "Коммерсантъ" 9 августа сообщила, что структура ВЭБ.РФ вышла из СП с "Ростелекомом" "Атлас" по строительству магистральной волоконно-оптической линии Европа - Азия. По данным газеты, госкорпорация рассматривает проектное финансирование "Атласа".

"Да мы ведем переговоры. Когда и если они приведут нас к новому партнерству, мы об этом расскажем", - сказал Осеевский, отвечая на вопрос о ведении переговоров с банками.

Глава компании позднее пояснил, что переговоры ведутся с двумя банками, но не стал уточнять, с какими именно. Также Осеевский отметил, что "Атлас" не имеет проблем с финансированием, а переговоры с банками происходят по вопросу структурирования компании. По его словам, переговоры ведутся именно по приобретению бывшей доли структуры ВЭБа.

"Ростелеком" и VEB Ventures (входит в группу ВЭБ.РФ) организовали в 2021 году совместное предприятие "Атлас" для создания магистральной ВОЛС нового поколения. Предприятие было организовано для создания принципиально новой магистральной ВОЛС "Транзит Европа - Азия нового поколения".