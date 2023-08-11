В Башкирии намерены привлечь на 7% больше инвестиций в экономику в 2023 году

В Министерстве экономического развития и инновационной политики республики сообщили, что объем инвестиций планируют нарастить до 550 млрд рублей

УФА, 11 августа. /ТАСС/. Инвестиции в экономику Башкирии в 2023 году по планам должны вырасти на 7% - до 550 млрд рублей. В течение года должны быть реализованы более 900 инвестпроектов на сумму свыше 146 млрд рублей, сообщили ТАСС в Министерстве экономического развития и инновационной политики республики.

"В текущем году планируем обеспечить сохранение положительной инвестиционной динамики, нарастить объем инвестиций в экономику республики до 550 млрд рублей. Достижение данного показателя планируется в том числе за счет завершения порядка 940 реализуемых инвестпроектов на общую сумму 146,5 млрд рублей. Это проекты в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, туризма и придорожного сервиса и других отраслей", - сказано в сообщении.

По состоянию на 1 апреля в активной стадии реализации 1 758 инвестпроектов на общую сумму 761,8 млрд рублей. По итогам 2022 года в экономику республики привлечено более 512 млрд рублей инвестиционных вложений за счет всех источников финансирования, отметили в министерстве.

В 2019 году указом главы республики установлен план по инвестициям в основной капитал на уровне не менее 500 млрд рублей в год.