Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило Росатому наивысший ESG-рейтинг

Он соответствует очень высокому уровню соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Рейтинговое агентство АО "Эксперт РА" присвоило госкорпорации "Росатом" рейтинг ESG-II (b), что соответствует очень высокому уровню соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Как сообщает пресс-служба госкорпорации, прогноз по рейтингу - стабильный.

Высокий результат обусловлен соблюдением требований законодательства и нормативов в области охраны окружающей среды, положительной динамикой большинства удельных показателей в части экологического и социального аспектов, а также наличием практик управления ключевыми ESG-аспектами, отмечается в сообщении.

"Госкорпорация "Росатом" - четвертая компания в ESG-рейтинг-листе агентства, которая получает самую высокую оценку из всех присвоенных нами рейтингов. ESG-рейтинги перестали быть исключительно имиджевым инструментом, а начинают использоваться инвесторами, кредитными организациями и другими контрагентами, в том числе при создании ответственных цепочек поставок. Рейтинги становятся ориентиром ESG-зрелости не только для самой госкорпорации, но и для других участников рынка в целом", - цитирует пресс-служба директора-руководителя группы рейтингов устойчивого развития АО "Эксперт РА" Юлию Катасонову.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" - российское кредитное рейтинговое агентство, включенное в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России. Занимается присвоением рейтингов (в том числе - с 2019 года ESG-рейтингов), а также исследовательско-коммуникационной деятельностью. Рейтинговые оценки агентства "Эксперт РА" в том числе влияют на допуск финансовых организаций и эмитентов к тем или иным видам деятельности.