11 августа, 11:38

Wildberries тестирует новый логотип

В нем используется другой шрифт при написании названия платформы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries начал тестировать новый логотип, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы разработали несколько концепций логотипа, тестируем одну из них. Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей. Новый логотип используется ограниченно в некоторых новых ПВЗ и на международном сайте", - рассказали в Wildberries.

В новом логотипе используется другой шрифт при написании названия платформы: он более плавный, а буквы в логотипе - строчные.

"Это тестирование: о полномасштабном ребрендинге речь пока не идет", - добавили в Wildberries. 

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