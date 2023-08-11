Кабмин Украины прекратил действие соглашения с Россией о железнодорожном транспорте

Оно было подписано 14 мая 1993 года в Москве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Правительство Украины поддержало прекращение действия соглашения с Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие Соглашения между правительством Украины и советом министров - правительством Российской Федерации о координации деятельности железнодорожного транспорта, подписанного 14 мая 1993 года в Москве", - написал он в Telegram-канале.

Власти Украины регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые были заключены с Россией и Белоруссией, а также в рамках СНГ.