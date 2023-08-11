Минфин Пакистана заявил о росте цен на топливо в стране из-за событий на Украине

В ведомстве отметили, что глобальный кризис, вызванный конфликтом на Украине, приведет к замедлению экономического роста в Пакистане

ИСЛАМАБАД, 11 августа. /ТАСС/. События на Украине вызывают рост цен на топливо в Пакистане, что стало одной из главных экономических проблем, с которыми сталкивается исламская республика. Об этом заявило пакистанское министерство финансов в ежеквартальном отчете Азиатскому банку развития.

"В целом влияние войны на Украине на экономику Пакистана остается значительным в основном из-за роста цен на топливо. Повышение его стоимости создает одну из главных экономических проблем страны, которая усугубляется резким снижением обменного курса пакистанской рупии", - приводит выдержки из отчета газета Dawn.

Глобальный кризис, вызванный конфликтом на Украине, как ожидалось ранее, приведет к замедлению экономического роста в Пакистане, однако его неблагоприятное воздействие на страну, вероятно, будет более значительным, заявил Минфин.

Цены на топливо имеют относительно высокое воздействие на пакистанскую экономику и в случае роста они могут привести к снижению экономической активности в различных секторах. "Рост цен не только сокращает прямое потребление нефтепродуктов, но и ведет к уменьшению производства электроэнергии, сокращению промышленного спроса, добычи полезных ископаемых и падению производства в различных отраслях", - говорится в документе.

К числу главных экономических проблем Пакистана Минфин отнес также растущий уровень бедности, который повышается из-за ограниченности бюджетных средств. По оценке ведомства, он может вырасти в этом году на 3,7%-4% из-за последствий разрушительного наводнения в 2022 году, что приведет к увеличению на 9 млн человек числа живущих в стране за чертой бедности.

К ухудшению ситуации с бедностью также ведет растущая инфляция в Пакистане. В настоящее время ее уровень стал самым высоким в истории страны из-за повышения регулируемых цен на нефтепродукты, электроэнергию и газ, а также постоянного обесценивания национальной валюты. Эти факторы оказывают негативное влияние на потребление домохозяйств, что ведет к росту бедности населения, особенно в сельской местности, подчеркнул Минфин.