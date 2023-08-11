Аграрии пострадавших от обстрелов Украины регионов РФ могут получить отсрочку по кредитам

Она составит до одного года включительно

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Аграрии российских регионов, пострадавших от обстрелов вооруженных формирований Украины, могут получить отсрочку по выплате льготных кредитов. Соответствующее положение содержится в проекте постановления правительства РФ, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Заемщик, пострадавший в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и (или) террористических актов, имеет право заключить с уполномоченным банком дополнительное соглашение к кредитному договору (соглашению) в целях пролонгации и (или) предоставления отсрочки платежей по начисленным процентам и выплате основного долга по ранее предоставленному льготному инвестиционному кредиту на срок до одного года включительно", - говорится в документе, разработанном Минсельхозом России.

В случае обращения заемщика в банк он должен представить документы, выданные уполномоченным органом субъекта РФ или муниципального образования, подтверждающие факт понесенного ущерба имущества, используемого для производства, переработки сельскохозяйственной продукции и ее реализации. В случае невозможности представления таких документов в связи с осложнением оперативной обстановки заемщик вправе представить письмо главы администрации соответствующего муниципального образования или письмо уполномоченного органа субъекта РФ, подтверждающего факт причинения ущерба в результате обстрелов, отмечается в документе.