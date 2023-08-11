11 августа, 12:07

В ЦБ заявили, что изменения ключевой ставки влияет на курс рубля более опосредованно

Банк России придерживается плавающего валютного курса, отметил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Изменения ключевой ставки влияет на курс рубля более опосредованно, ЦБ по-прежнему придерживается плавающего валютного курса. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

"Влияние ключевой ставки на ряд переменных изменилось, в частности, это касается обменного курса рубля. Теперь ключевая ставка влияет на него более опосредованно. <…> Мы по-прежнему придерживаемся режима плавающего валютного курса, он позволяет экономике эффективно подстраиваться под меняющиеся внешние условия, а Банку России проводить независимую денежно-кредитную политику", - сказал он. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубляДинамика ключевой ставки Центробанка
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